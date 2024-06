Oliepriserne stiger på optimistiske efterspørgselsudsigter

Oliepriserne stiger onsdag på optimistisme for den globale efterspørgsel fra det amerikanske energiministerium og Opec, der forstærkes af branchedata, som viser, at de amerikanske råolielagre faldt mere end forventet i sidste uge.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 82,28 dollar mod 81,45 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,35 dollar mod 77,43 dollar tirsdag eftermiddag.

Det amerikanske energiministerium, EIA, har hævet sin prognose for væksten i den globale olieefterspørgsel i 2024 til 1,1 mio. tønder om dagen fra et tidligere skøn på 900.000 tønder om dagen. Organisationen af Olieeksporterende Land, Opec, fastholder samtidig sin prognose for 2024 om en relativ stærk vækst i den globale efterspørgsel med henvisning til rejser og turisme i anden halvdel af året.

Priserne faldt med mere end 2 pct. i sidste uge, efter at Opec og dets allierede sagde, at de vil udfase produktionsnedskæringerne fra oktober.

I mellemtiden faldt de amerikanske råolielagre med 2,428 mio. tønder i ugen op til den 7. juni, siger markedskilder, der henviser til tal fra brancheorganisationen American Petroleum Institute, API.

I Kina var forbrugerinflationen stabil i maj, mens faldet i producentpriserne aftog, der tyder på, at Beijing bliver nødt til at gøre mere for at understøtte den svage indenlandske efterspørgsel og et ujævnt økonomisk opsving.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 2313,18 dollar mod 2314,82 dollar tirsdag eftermiddag.