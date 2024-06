Oliepriserne fortsætter mandagens fald

Oliepriserne falder tirsdag morgen og udvider dermed gårsdagens tab, hvor priserne faldt til det laveste niveau i fire måneder, da investorer var bekymrede for, at udbuddet vil stigere senere på året på grund af forsigtige udsigter for den amerikanske efterspørgsel.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 77,79 dollar mod 78,78 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,61 dollar mod 74,50 dollar mandag eftermiddag.

Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, blev søndag enige om at forlænge de fleste af deres nedskæringer i olieproduktionen til 2025, men gav samtidig plads til frivillige nedskæringer fra otte medlemmer, som gradvist kan afvikles fra oktober og fremefter.

Den amerikanske industriaktivitet faldt i maj for anden måned i træk, og byggeudgifterne faldt uventet for anden måned i april på grund af fald i aktiviteten uden for boligområdet. Begge dele kan resultere i en svagere efterspørgsel på olie og brændstof.

Onsdag offentliggør de amerikanske myndigheder data for lagerbeholdninger og leverede produkter. De leverede produkter, der anses for at være et udtryk for efterspørgslen, vil vise brændstofforbruget, der blev brugt omkring Memorial Day-weekenden, som er starten på den amerikanske køresæson.