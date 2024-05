Oliepriserne falder op til weekendens kartelmøde

Oliepriserne falder fredag morgen, hvor handlere så småt er begyndt at se frem mod søndagens møde i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og organisationens allierede, Opec+.

Op til mødet er markedet præget af tegn på, at olieudbuddet er relativt højt, skriver Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 81,58 dollar mod 82,91 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,67 dollar mod 78,75 dollar torsdag eftermiddag.

”En væsentlig drivkraft i forhold til oliepriserne fremadrettet vil handle om det kommende møde i Opec+ denne weekend,” siger Yeap Jun Roug, markedsstrateg hos IG Asia.

Han peger på, at det vil komme som en kæmpe overraskelse, hvis organisationen vælger at skrue ned for oliehanerne.

Oliekartellet vil på mødet se på medlemslandenes kapacitet. Og anonyme kilder nævner over for Bloomberg, at man blandt andet vil se på, om De Forenede Arabiske Emirater, Kazakhstan, Irak, Kuwait og Algeriet har mulighed for at producere mere olie næste år.