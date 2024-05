Saudi-Arabien vil sælge Aramco-aktier for 10 mia. dollar

Der skal for anden gang på kort tid sælges ud af det saudiarabiske statsejede olieselskab Saudi Aramco.

Det erfarer Bloomberg News fra unavngivne kilder onsdag.

Planen er, at salget skal ske via en accelereret bookbuilding fra på søndag, men allerede nu har man modtaget henvendelser fra interesserede i både Mellemøsten go Europa, som matcher det ønskede beløb.

Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning, oplyser kilderne dog også.

Aramcos aktie er faldet med 11 pct. i 2024, efter at Bloomberg News tidligere har skrevet om landets planer om at reducere sin ejerandel.

Sker salget vil det være det andet udbud af aktier i Aramco. For fem år siden blev selskabet børsnoteret via et salg af aktier for 30 mia. dollar.

Aramco, som ikke har ønsket at kommentere oplysningerne over for nyhedsbureauet, har en markedsværdi på knap 1900 mia. dollar.

Saudi-Arabien ejer mere end 82 pct. af aktierne i selskabet, mens landets investeringsfond sidder på 16 pct.