Oliepriserne stiger på forventninger om produktionsnedskæringer

Oliepriserne stiger onsdag morgen på forventninger om, at de store producenter vil fastholde produktionsnedskæringer på et møde på søndag, og at brændstofforbruget bør begynde at stige med starten på sommerens højsæson.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,42 dollar mod 83,71 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,12 dollar mod 79,40 dollar tirsdag eftermiddag.

Analytikere forventer, at Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, vil fastholde frivillige produktionsnedskæringer på i alt 2,2 millioner tønder om dagen.

Forventningen om, at Opec+-medlemmerne vil forlænge deres produktionsnedskæringer, har skabt optimisme på markederne, og det vil blive set som en fælles indsats for at stabilisere priserne og genskabe balancen på det globale oliemarked, siger Sugandha Sachdeva, der er stifter af det Delhi-baserede researchfirma SS WealthStreet.

- Desuden medfører starten på sommerkørselssæsonen i USA en sæsonbestemt stigning i forbruget og bidrager typisk til et positivt momentum i råoliepriserne, tilføjer Sugandha Sachdeva.

Investorerne retter også blikket mod data for de amerikanske råolielagre fra brancheorganisationen American Petroleum Institute, som bliver offentliggjort senere onsdag. Dataene blev forsinket med en dag på grund af Memorial Day-ferien mandag.

De amerikanske råolielagre ventes at være faldet med omkring 1,9 millioner tønder i sidste uge, viser en foreløbig Reuters-undersøgelse foretaget tirsdag.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 2357,92 dollar mod 2355,44 dollar tirsdag eftermiddag.