Oliepriserne stiger på efterspørgselsforventnigner i USA

Oliepriserne stiger mandag morgen på forventninger om en stærk efterspørgsel i USA over sommeren, mens markedet venter udbudsbeslutning fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, når organisationen mødes 2. juni.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 83,22 dollar mod 82,83 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,83 dollar mod 78,45 dollar mandag eftermiddag.

Analytikere peger på, at forventninger om en stærk efterspørgsel i USA er med til at støtte priserne forud for starten på den amerikanske sommers kørsels- og feriesæson, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På lufttrafikfronten viser data fra flyanalysefirmaet OAG, at de amerikanske sædetal på indenrigsflyvninger i maj var næsten 6 pct. højere end samme måned sidste år. Sædetallet steg til lidt over 90 mio., hvilket er mere end i 2019, skriver Reuters. På internationale flyvninger er der tale om en stigning på 11 pct.

På udbudssiden venter investorerne på det kommende onlinemøde i Opec+, hvor mange forventer en beslutning om forlængelse af de frivillige nedskæringer i olieproduktionen.

- Vi venter, at oliepriserne vil bevæge sige højere i de kommende dage grundet forventningen om fortsatte frivillige produktionsnedskæringer fra olieproducenter og voksende udsigter til lempelse af den amerikanske pengepolitik, siger Satoru Yoshida, der er analytiker hos Rakuten Securities, ifølge Reuters.