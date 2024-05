Oliepriserne stabile mens markedet venter Opec+ møde

Oliepriserne er næsten uændrede mandag morgen, mens markedet ser frem mod møde i Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 81,28 dollar mod 81,83 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,95 dollar mod 77,44 dollar fredag eftermiddag.

Det kommende møde i Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, er blevet rykket en dag til 2. juni og vil blive afholdt online, meddelte organisationen fredag.

På mødet vil producenterne diskutere, hvorvidt de frivillige produktionsnedskæringer på 2,2 mio. tønder om dagen skal forlænges til anden halvdel af året. Ifølge tre kilder fra Opec+ landene er en forlængelse sandsynlig, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kombineret med produktionsnedskæringerne på 3,66 mio. tønder om dagen, der er gældende til slutningen af året, vil forlængelsen af organisationens nedskæringer svare til næsten 6 pct. af den globale olieefterspørgsel, skriver Reuters.

Oliepriserne endte sidste uge omkring 2 og 3 pct. lavere efter at referatet fra Federal Reserves seneste politiske møde, som blev offentliggjort onsdag, viste, at flere beslutningstagere kan være villige til at hæve renterne, hvis det er nødvendigt for at tæmme den fortsat høje inflation.