Oliepriserne falder for tredje dag i træk

Onsdag falder oliepriserne for tredje dag i streg på grund af forventninger om, at den amerikanske centralbank vil holde en høj rente i en længere periode på grund af vedvarende inflation, der potentielt kan påvirke brændstofforbruget hos verdens største olieforbrugere.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 82,29 dollar mod 83,03 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,06 dollar mod 78,72 dollar tirsdag eftermiddag.

Flere medlemmer af den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sagde tirsdag, at centralbanken bør vente flere måneder endnu med at sænke renten for at sikre, at inflationen virkelig er tilbage på sporet mod målet på 2 pct.

- Referatet fra Federal Open Market Committee, FOMC, vil blive gransket for Federal Reserves vurdering af den ujævne inflation i første kvartal for ledetråde om timingen og omfanget af potentielle rentenedsættelser i 2024, skriver ANZ-analytikere i en rapport og tilføjer:

- Det er mere en vent og se hvad data fortæller os tilgang.

De amerikanske lagre af råolie og benzin steg i sidste uge, mens lagrene af destillater faldt, viste tal fra American Petroleum Institute, API, tirsdag.

Eurozonen lægger op til rentenedsættelse den 6. juni på grund af mere positive økonomiske udsigter. Formanden for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, sagde i et interview, der blev sendt tirsdag, at hun er ”virkelig sikker på”, at inflationen i eurozonen er under kontrol.