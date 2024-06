Oliepriserne holder fast på blandede signaler

Oliepriserne er næsten uændrede tirsdag morgen, idet råvaremarkedet er fanget mellem negativt prispres fra svag efterspørgsel i Kina samt en markant stigning i udbuddet, mens vedvarende geopolitiske spændinger i Mellemøsten fortsætter med at understøtte priserne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 82,42 dollar mod 82,40 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,05 dollar mod 78,19 dollar mandag eftermiddag.

Oliepriserne presses af øget udbud, der er drevet af produktion fra lande uden for Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+. Ifølge nyhedsbureauet Reuters venter Det Internationale Energiagentur, at opjusteringen i olieproduktionen fra lande såsom USA, Brasilien og Guyana vil føre til et rekordhøjt udbud på 103,8 mio. tønder om dagen.

Den øgede produktion underminerer dermed Opec+’s forsøg på at drive oliepriserne op ved at forlænge sine frivillige produktionsnedskæringer til slutningen af andet kvartal. Samtidig ses der tegn på svækket efterspørgsel i Kina, hvor råolieimporten er steget de første to måneder af 2024, men den har været svagere end i de foregående måneder.

”Tøvende efterspørgsel og stadig stigende produktion uden for Opec+ gør det svært for investorer at have et positivt syn på prisudviklingen på råvaremarkedet,” siger Serena Huang, der er chef for analyse af Asien- og Stillehavsregionen hos Vortexa, til Reuters.

Senere i dag afventer råvarehandlere offentliggørelsen af månedlige rapporter fra Opec, Det Internationale Energiagentur og det amerikanske energiministerium, der ventes at kunne give et fingerpeg om udviklingen i efterspørgslen.