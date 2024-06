Bekymring om kinesisk efterspørgsel presser oliepriserne ned

Oliepriserne ligger lavere mandag morgen på bekymring for svækket kinesisk efterspørgsel.

De vedvarende geopolitiske spændinger i Mellemøsten og Rusland lægger omvendt en dæmper på faldende.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 81,53 dollar mod 82,56 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,43 dollar mod 78,52 dollar fredag eftermiddag.

”Bekymring om svag efterspørgsel i Kina opvejer OPEC+’s forlængede produktionsnedskæringer. Tabene vil dog blive begrænset af øgede geopolitiske spændinger, hvor der er risiko for, at der ikke opnås en våbenhvile i krigen mellem Hamas og Israel, samt at krigen i Ukraine udvides til de omkringliggende lande,” siger Hiroyuki Kikukawa, der er direktør i NS Trading, ifølge Reuters.

I sidste uge satte Kina et økonomisk vækstmål for 2024 på omkring 5 pct., hvilket mange analytikere mener er for ambitiøst uden yderligere stimulus.

Kinas import af råolie steg i årets første to måneder sammenlignet med samme periode i 2023, men udviklingen har været svagere end i de foregående måneder, hvilket skaber bekymring for efterspørgslen hos verdens største olieimportør.

I Mellemøsten beskyldte Hamas leder, Ismail Haniyeh, Israel for at have blokeret for forhandlinger om våbenhvile og for at afvise Hamas krav om at afslutte krigen i Gaza. Hamas understregede samtidig, at gruppen stadig søger en forhandlingsløsning.

Ifølge Hiroyuki Kikukawa skaber spændingerne i Rusland og hos dets nabolande frygt for en potentiel eskalering af konflikten uden for Ukraine. Torsdag underskrev Moldovas præsident et forsvarssamarbejde med Frankrig med begrundelsen om, at Rusland fortsat bestræber sig på at destabilisere landet.