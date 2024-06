Verdens største olieforbrugere øger efterspørgslen og sender prisen op

Olieprisen stiger fredag drevet af en øget efterspørgsel fra verdens største olieforbrugere USA og Kina. Imens gav den amerikanske centralbank, Federal Reserve, et positivt signal om muligheden for rentenedsættelser.

Det skriver Nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 83,43 dollar mod 82,60 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,50 dollar mod 78,51 dollar torsdag eftermiddag.

Data fra The Energy Information Administration viser, at de amerikanske oliereserver faldt med 4,5 mio. tønder i sidste uge, hvor også lagrene af destillat faldt med 4,1 mio. tønder. Begge fald er på mere end forventet og kan ses som et tegn på stærk efterspørgsel.

I Kina er importen af råolie steget med 5,1 pct. i de første to måneder af 2024 sammenlignet med året før, og på årsbasis er Kinas import af råolie steget med 3,3 pct. Begge er i tråd med analytikernes forventninger om en stigning i kinesisk efterspørgsel på råolie i år sammenlignet med 2023.

”Men denne vækst vil være markant lavere end i 2023, hvor ophævelsen af covid-19 restriktionerne førte til en stigning i aktiviteten inden for transport og rejser,” siger analytikere hos Capital Economics i en note.

Olieprisen støttes yderligere af, at Jerome Powell, der er formand for Federal Reserve, torsdag sagde, at den amerikanske centralbank ikke er langt fra at have tilstrækkelig tillid til, at inflationen vil falde betydeligt nok til at begynde at sænke renten.

”Svagheden i den amerikanske dollar kan have givet en vis støtte indtil videre, da Powells kommentarer ikke ser ud til at være så høgeagtige, som man oprindeligt havde forventet,” siger Yeap Jun Rong, der er markedsstrateg hos IG.