Oliepriserne falder efter bekymringer om Kinas vækstmål

De kinesiske vækstmål spøger i oliepriserne idag, hvilket har fået prisen på olie til at falde.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 82,63 dollar mod 83,14 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,46 dollar mod 79,24 dollar mandag eftermiddag.

Kina har sat det årlige økonomiske vækstmål til 5 pct. Vækstmålet vil sandsynligvis booste brændstofforbruget, men der hersker usikkerheder blandt investorerne, om hvorvidt landet når målet. Det bliver sværere for Kina at nå målet i år, da Kina i 2023 nød godt af den gunstige basiseffekt af et post-pandemisk opsving.

Mens bekymringerne over de kinesiske efterspørgselsudsigter presser oliepriserne ned, understøttes priserne af udbudsfaktorer som reduceret produktion fra store producenter samt geopolitiske bekymringer i Israel-Gaza-konflikten.

Organisationen af olieeksporterende lande og dens allierede, Opec+, forlængede søndag deres frivillige olieproduktionsnedskæringer på 2,2 millioner tønder om dagen ind i andet kvartal for at støtte priserne midt i global vækstbekymring og stigende produktion uden for gruppen.