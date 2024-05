Danmarks Skibskredit er fortsat til salg trods det største overskud i fem år

Danmarks Skibskredit, som ejes af kapitalfonden Axcel, PFA og PKA, har haft et stærkt 2023 og lander det største overskud efter skat i fem år.

Det fremgår af årsrapporten, som blev offentliggjort onsdag.

Nettoresultatet voksede i 2023 godt 23 pct. til 818 mio. kr. i forhold til året før, og det på trods af, at shippingbankens lånebog skrumpede fra 35 mia. kr. til 32 mia. kr. sidste år.

Til gengæld voksede bankens udstedelser af obligationer til 43,6 mia. kr. fra 41,4 mia. kr., fremgår det af årsrapporten, der viser en egenkapital på 10,4 mia. kr..

Shippingbanken opjusterede to gange sine forventninger til nettoresultatet i 2023. Først i november 2023 og næst i januar 2024.

”I 2023 var vi efter flere års indsats i stand til at afvikle visse misligholdte lån på tilfredsstillende vis, især ældre eksponeringer mod offshore-segmentet,” fremgår det af regnskabet.

Gevinst på en halv mia kr.

”Dette muliggjorde endnu en gang betydelige tilbageførsler af nedskrivninger på udlån, primært drevet af inddrivelse af tidligere afskrevne lån. Disse tilbageførsler bidrog med 506 mio. kr. til resultatet før skat i 2023.”

Den danske shippingbank forventer da heller ikke ligeså stort et nettooverskud i 2024.

Det skyldes mere blandede forhold på shippingmarkederne end i 2023. Tankskibe og gasskibe vil sandsynligvis opleve yderligere efterspørgsel på grund af ændrede handelsmønstre i lyset af de geopolitiske spændinger.

Derimod bliver aktiviteterne og indtjeningen for andre skibssegmenter f.eks. hos de store containerrederier formentlig mere moderate i år, forudser banken.

”I det nuværende markedsmiljø forventer vi et robust driftsresultat i 2024 og et nettoresultat i størrelsesordenen 400-500 mio kr., skriver banken om 2024-forventningerne.

Danmarks Skibskredit blev i 2016 overtaget af kapitalfonden Axcel, PFA og PKA.

Salg trækker ud

I første halvår 2022 luftede ejerne, at et frasalg af hele shippingbanken, som ejes 100 pct. af Danmarks Skibskredit Holding (DSH), var under overvejelse.

DSH ejer 96,2 pct. af A-aktierne i shippingbanken, mens resten af aktierne ligger hos medlemmer af bestyrelsen og ledelsen.

”DSH’s majoritetsejere har nu til hensigt at igangsætte en gennemgang af det fremtidige ejerskab af DSH. Denne proces kan resultere i et salg af DSH som helhed,” hed det i halvårsrapporten i 2022.

”Vi glæder os over denne proces, som vi mener vil give DSF mulighed for at fortsætte sin vækstkurs og bygge videre på styrkerne i vores tilbud til både kunder og investorer.”

Men årsrapporten for 2023 afslører, at det trækker ud med et salg af shippingbanken.

”Den tidligere annoncerede gennemgang af ejerskabet af Danmarks Skibskredit Holding er fortsat i gang,” hedder det.