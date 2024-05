Krisen i Det Røde Hav holder olieprisen oppe 

Oliepriserne stiger marginalt tirsdag morgen som følge af, at de yemenitiske houthi-oprøreres angreb på internationale containerskibe i Det Røde Hav fortsætter med at skabe bekymring for olieudbuddet. Usikkerheden overskygger effekten på olieefterspørgslen af, at repræsentanter for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, signalerer længere udsigter for rentenedsættelser.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent koster tirsdag morgen 82,47 dollar mod 82,07 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,55 dollar mod 77,08 dollar mandag eftermiddag.

Bekymringerne i Det Røde Hav blev forstærket mandag af, at den amerikanske forsvarskommando rapporterede, at houthi-oprørerne havde affyret et missil mod en amerikansk olietanker ud for Yemens kyst uden at ramme den, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske præsident Joe Biden udtalte mandag, at han håber, at der snart er forhandlet en våbenhvile mellem Israel og Hamas på plads med ikrafttræden mandag næste uge. Offentligt indtager både den israelske regering og Hamas-styret modsatrettede positioner i forhold til en potentiel våbenstilstand samtidig med, at de gensidigt beskylder hinanden for at trække forhandlingerne i langdrag.

Oliepriserne blev også hjulpet opad tirsdag på indikationer om en genopretning i den kinesiske olieefterspørgsel.

”Bekymringer om den kinesiske efterspørgsel er aftagende, idet raffinaderier fortsætter med at købe en masse olie i det fysiske marked, efter at det kinesiske nytår førte til et opsving i rejseaktiviteten,” skriver analytikere fra ANZ Bank i en markedsnote ifølge Reuters.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 2033,41 dollar mod 2029,14 dollar mandag eftermiddag.