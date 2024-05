Forsikringspræmierne for skibe i Det Røde Hav er steget betydeligt

Angreb fra Houthi-bevægelsen på handelsskibe i Det Røde Hav har sendt præmierne for en forsikring på handelsskibe kraftigt op, hvilket øger omkostningerne, der allerede var steget blandt andet grundet længere alternative handelsruter.

Der har været angreb i området siden november på skibsfarten, der passerer Det Røde Hav, som er et maritimt knudepunkt, hvorigennem 12 pct. af den globale handel normalt passerer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Data fra Den Internationale Valutafond, IMF, viser, at containertransport til havs er faldet med næsten en tredjedel indtil videre i 2024 sammenlignet med et år tidligere.

Tre typer forsikring

Ifølge AFP skal kommercielle skibe skal have tre typer forsikringer: Kaskoforsikring, der dækker skader på fartøjet, godsforsikring, der dækker skibets last, og beskyttelses- og erstatningsforsikring, der omfatter dækning for skader påført tredjemand. Præmier for skibe og deres last er ”steget betydeligt” efter angrebene, siger Frederic Denefle, chef for Garex, et fransk firma specialiseret i havrisikoforsikring. Og præmierne er steget i forhold til trusselsniveauet, siger han til AFP.

Trusler i Det Røde Hav er ikke usædvanligt, ifølge Neil Roberts, chef for marine og luftfart hos Lloyd’s Market Association (LMA).

”Rødehavssituationen er både dynamisk og usædvanlig i den henseende, at et ikke-stridende land retter sig mod kommerciel skibsfart for at nå et politisk mål i et tredjeland,” siger Niel Roberts til AFP.

”Det er ikke usædvanligt, fordi kommerciel skibsfart desværre jævnligt kommer under trusler, uanset om det er i Vestafrika, ud for Somalia eller andre steder,” påpeger han.

Ekstra krigspræmie kræves

Skibe, der planlægger at sejle ind i Det Røde Hav, skal underrette deres forsikringsselskaber, der så gennemgår både skibet og dets rejse og kan kræve en ekstra krigspræmie oven i normal dækning. Denne krigspræmie er dog begrænset til en kort periode.

LMA’s Joint War Committee samles regelmæssigt for at vurdere sikkerhedsrisici for skibsfart over hele verden.

”Hvis du sejler ind i et område, hvor denne komité siger, at det er lidt farligt, ophører dækningen i praksis, så snart du sejler ind, og så skal man betale for den periode, man befinder sig i området,” siger Marcus Baker, global chef for marine, fragt og logistik hos Marsh.

Claire Hamonic, chef for Ascoma International, anslår overfor nyhedsbureauet, at krigsforsikringspræmien er ganget med mellem fem og ti gange for skibe og last, der krydser Det Røde Hav.

Og ifølge flere anonyme branchekilder ligger den nuværende krigsrisikopræmie på mellem 0,6 pct. og 1,0 pct. af skibets værdi. Det kan svare til en betragtelig sum, når nogle af de enorme containerskibe er over 100 mio. euro svarende til 750 mio. kr. værd.