Olieprisen stiger torsdag på forventninger om øget amerikansk efterspørgsel

Oliepriserne stiger for anden dag i træk torsdag på forventninger om, at efterspørgslen i USA vil stige i takt med, at raffinaderierne forsøger at komme i gang igen efter driftsstop.

”Oliepriserne har været modstandsdygtige indtil videre,” siger Yeap Jun Rong, der er markedsstrateg hos IG. | Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Marketwire