Dystre udsigter påvirker oliepriserne

Oliepriserne indleder ugen med fald på den europæiske referenceolie, Brent, og en mindre stigning på WTI-olien, idet råvarehandlere stiller spørgsmål ved efterspørgselsudsigterne. Det skyldes blandt andet en stigning i de amerikanske producentpriser, der har pustet til investorers bekymring for, at vedholdende inflation og højere renter vil begrænse den økonomiske vækst og således også væksten i benzinforbruget.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 82,85 dollar mod 82,96 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,70 dollar mod 78,23 dollar fredag eftermiddag.

Investorers bekymring fik ifølge nyhedsbureauet Reuters yderligere næring af, at repræsentanter for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, signalerede tålmodighed i forhold til at sænke den ledende rente.

De geopolitiske spændinger i Mellemøsten fortsatte henover weekenden, hvor israelske bombardementer og benzinmangel var med til at indstille aktiviteten på Gazas næststørste hospital. Houthi-oprørerne erklærede sig lørdag ansvarlige for et angreb på et britisk skib i Det Røde Hav, skriver Reuters.

Potentielle forstyrrelser i olieudbuddet som følge af den usikre situation mellem Israel og Hamas opvejes dog af, at Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, har opbygget den største reservekapacitet af olie i otte år i form af 6,4 mio. tønder olie om dagen.

De usikre efterspørgselsudsigter blev cementeret torsdag af, at det Internationale Energiagentur nedjusterede sin vækstprognose for olieefterspørgslen 2024 og venter et markedsoverskud i løbet af året blandt andet som følge af lavere efterspørgsel i Kina.