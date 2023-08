Medie: Ejer pønser på salg af Semco Maritime

Efter omkring 27 år som ejer af Semco Maritime går ejeren C.W. Obel med tanker om at frasælge noget af den esbjergensiske underleverandør til energibranchen.

Det skriver Børsen.

Mediet skriver, at C.W. Obel-familien ifølge dets oplysninger har samarbejdet med corporate finance-rådgiveren FIH Partners i forbindelse med at undersøge mulighederne for sælge hele eller dele af Semco Maritime.

Ejeren sidder for nuværende på 90 pct. af Semco Maritime.

Hverken Semco Maritime eller C.W. Obel vil udtale sig om frasalgsrygterne, oplyser de to selskaber til Børsen.

Tordner fremad

Semco har været i heftig fremgang i den seneste tid. Ambitionerne er da også store hos selskabet, der sigter mod at ramme en omsætning på 6 mia. kr. i 2027.

Forklaringen på succesen skal findes i den strategi, der blev lagt helt tilbage i 2016. Her traf Semco en beslutning om at udvide sit spektre mere, så det først fødte barn i form af olie og gas skulle få langt mere selskab af vedvarende energi.

Sidstnævnte har da også taget langt mere fart de seneste år, og det er især segmentet for vedvarende energi, der har taget det helt store hop i 2022, hvor omsætningen ramte 1,18 mia. kr. Det er cirka en fordobling i forhold fra året før.

Artiklen er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.