USTC's opkøbsjagt bliver bremset af høje priser

Den fynske koncern United Shipping & Trading Company (USTC) har en langsigtet strategi om at gøre sig mindre afhængig af olie, men den er udfordret af dyre priser for opkøb.

Adm. direktør Nina Østergaard Borris fortæller til Børsen, at højere renter og inflation gør det svære for virksomheden at diversificere sin forretning gennem virksomhedshandler.

“Det er jo ikke nogen hemmelighed, at markedet gennem en årrække er gået op. Det har gjort nogle opkøb svære for os, de har simpelthen været for dyre. Vi kigger selvfølgelig ikke kun på prisen, men også det strategiske match, men det har været en kende for dyrt for os, og så har vi også haft meget fokus på at integrere de virksomheder, vi har købt,” siger Nina Østergaard Borris.

USTC dækker over verdens største leverandør af brændstof til skibe, Bunker Holding. Middelfart-koncernen er ejet stifter Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre.