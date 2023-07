Oliepriserne falder på svækket vækst i Kina

Oliepriserne falder mandag morgen svagere økonomiske data fra Kina. Udviklingen øger bekymringerne for efterspørgslen i landet, der er verdens næststørste forbruger af olie.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 79,21 dollar mod 79,85 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,79 dollar mod 75,35 dollar fredag eftermiddag.

Ny data fra det kinesiske National Bureau of Statistics viser, at Kinas bruttonationalprodukt kun voksede 0,8 pct., i sæsonkorrigerede tal, over april-juni sammenlignet med årets første kvartal. Udviklingen tydeliggør en vaklen i genopretningen af Kians økonomi efter genåbningen af landet grundet den svagere efterspørgsel.

”Bruttonationalproduktet kom ind lavere end forventet, hvilket ikke vil gøre meget for at mindske bekymringerne om den kinesiske økonomi,” siger Warren Patterson, der er chef for råvareforskning hos ING, ifølge Reuters.

Kinesiske raffinaderier behandlede samtidig 1,6 pct. mere olie dagligt i juni end i maj efter en vedligeholdelse i foråret. Warren Patterson peger på, at på trods af en tilsyneladende voksende efterspørgsel forbliver markedet fokuseret på udviklingen i landets bruttonationalprodukt, skriver Reuters.

Det vurderes videre, at den kinesiske regering vil være varsom med at komme med ny økonomisk stimulis af frygt for at drive oliepriserne op, mener Stefano Grasso fra 8vantedge ifølge Reuters.

”Kina oplagrer olie til lavpris og venter på, at recession rammer vesten, før der lanceres hjælpepakker,” siger han.

På udbudssiden genoptog Libyen hen over weekenden produktionen i to ud af tre oliefelter, der torsdag blev lukket ned grundet protester efter en kidnapning af en tidligere minister. Det sidste oliefelt er mandag fortsat lukket.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1951,97 dollar mod 1960,56 dollar fredag eftermiddag.