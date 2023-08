Skibsmægler med ambitioner om vækst slås med talenttørke

Et kontor i Dubai eller Singapore kunne være en vej til vækst for Albis Shipping & Transport, for der er langt mellem ledige shipping-specialister i Nordeuropa.

”Vi er oppe mod nogle meget store konkurrenter, så vi er nødt til at være dygtigere, end de er, på nogle områder," siger CEO Lars Steffensen, Albis Shipping & Transport. | Foto: Albis Shipping