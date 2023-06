Shippingselskab med dansk ejer ramt af russisk missilangreb i Odesa

Et dansk-ejet shippingselskab, som står for at levere besætning til skibe, er blevet ramt af et missilangreb i den ukrainske havneby Odesa.

Danica Maritime Services er ejet af danske Henrik Jensen, som driver virksomheden fra Hamborg i Tyskland.

Selskabet oplyser på sin hjemmeside, at dets kontor i Odesa har fået blæst sine vinduer ind, efter at flere missiler ramte nabobygningerne.

Målet for det russiske angreb var angiveligt et indkøbscenter, som ligger på samme gade som Danicas kontor.

Ingen af Danicas ansatte er kommet til skade, lyder det i en meddelelse.

Selskabet har delt et billede af indkøbscenteret, som blev ødelagt af missilerne. Centeret ligger 100 meter fra Danicas kontor, mens ejer Henrik Jensen fortæller, at han har en lejlighed i nærheden.

”Mine oprigtige og dybe kondolencer går ud til familierne til ofrene for det her angreb. Mine tanker er i disse svære tider med vores ansatte i Ukraine, vores søfarende, mine naboer og alle borgere i Odesa,” lyder det i en udtalelse fra Henrik Jensen.

Henrik Jensen stiftede Danica i 2013. Han har en lang karriere i shippingindustrien bag sig og har bl.a. haft flere ledende stillinger i det store tyske selskab Bernhard Schulte Ship Management.