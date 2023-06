De store bunkerselskaber gør klar til en fremtid med biobrændstof på hylderne

FuelEU Maritime-reglerne skal reducere karbonintensiteten i skibenes brændstof, hvilket vil sige, at andelen af drivhusgasser i udstødningen (ton per sejlet mil) skal skæres ned.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2025, og karbonintensiteten skal reduceres med 2 pct. i 2025.

Herefter skærpes den frem mod 2050.

2030: 6,0 pct.

2035: 14,5 pct.

2040: 31,0 pct.

2045: 62,0 pct.

2050: 80,0 pct.

Rederierne kan alene sænke karbonintensiteten ved at ændre på sammensætningen af brændstoffer, altså ved at tilføje grønne fuels. Man kan altså ikke benytte sig af at sætte sejl op, bruge en anden skrogmaling eller reducere farten for at overholde reglerne.

Kravene gælder for skibe over 5000 bruttoton, som anløber en havn i Europa.

Udover kravet til karbonintensiteten er målet, at minimum to pct., af de brændstoffer, der anvendes i 2034 skal være produceret på grøn energi (RFNBO), som ikke må være biomasse. Hvis EU-Kommissionen i 2031 vurderer, at der er mindre end en pct. RFNBO i tankene, så træder kravet om to pct. i kraft fra 2034.

Kravet om RFNBO stiger ikke på samme måde som kravet om karbonintensiteten.

Kilde: Rådet for grøn omstilling, Siglar Carbon og DNV