MAN regner med at ammoniakmotoren kommer til salg i slutningen af 2025

For i modsætning til LNG-motorer og motorer, der drives af metanol, er der ingen erfaring at læne sig op af, når det gælder ammoniak.

Egentlig er MAN Energy Solutions ganske tæt på at have en færdig ammoniakmotor klar. Men da der er tale om den første af sin slags overhovedet, bliver prototypen testet i alle ender og kanter, inden den kommer på markedet.

Og da der samtidig er tale om et brændstof, der er giftigt og kan udlede drivhusgassen lattergas, vil den dansk-tyske virksomhed hellere vente for længe end at sende en motor hurtigt ud til kunderne.

”Vi skal være sikre på at have et produkt, som kunderne forventer. Derfor tror vi, at der tidligst vil være en ammoniakmotor klar som et kommercielt produkt i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026,” siger Thomas Storgaard Hansen, som har titlen head of two-stroke promotion & customer support hos motorproducenten.

Til den tid vil den første ammoniakmotor kunne installeres i et skib, men det betyder langt fra, at kunderne vil komme styrtende til.

Dels skal der være en sikkerhed for, at der kan leveres tilstrækkeligt med grøn ammoniak fra de rigtige steder rundt omkring i verden.

Dels vil mange redere se tiden an, og måske forholdsvis længe, så de første ammoniakmotorer fungerer problemfrit, inden de selv vil afgive en bestilling.

Derfor regner MAN Energy Solutions med, at man nok skal helt hen til 2030, førend markedet for ammoniakmotorer for alvor vokser i omfang.

”Der skal være en accept i markedet af ammoniakmotoren, og jeg tror vi skal hen imod 2030, før end det sker,” lyder vurderingen fra Thomas Storgaard Hansen.

Ammoniak er frontløber

Bortset fra at ammoniak er giftigt, har brændstoffet en række fordele sammenlignet med LNG, som både skal opbevares koldt og under et højere tryk end andre brændstoffer, for eksempel ammoniak.

Alene på et år har MAN Energy Solutions forventning til ammoniak versus LNG ændret sig tydeligt.

Hvor virksomheden for et års tid siden regnede med, at de to brændstoffer ville blive lige store, er ammoniak nu udnævnt som vinderen.

Et af de åbne spørgsmål – netop i modsætning til LNG – er leverancerne af ammoniak, altså hvordan skibene kan sikre sig det nye brændstof i de havne, de anløber.

Alligevel slår forventningen til ammoniakmotoren udsigten for alle de andre motorer, som er konstrueret til at sejle på de nye brændstoffer, når man ser flere årtier frem.

Til den tid, lyder rationalet, er der etableret et netværk af bunkerfaciliteter verden over, som kan levere - grønt - ammoniak.

Seaspan vil opbygge globalt netværk af selskaber med grønt brændstof

MAN Energy Solutions har udarbejdet en prognose for motormarkedet frem mod 2050, som løbende bliver justeret efter, hvordan markedet udvikler sig.

Den seneste opgørelse viser, at ammoniak kommer til at stå for en enkelt pct. af MAN Energy Solutions ordrer i 2025, men at det allerede i 2030 kan være steget til 40 pct. og dermed udgøre den største del af motormarkedet.

På andenpladsen kommer metanol med 35 pct., men udviklingen på den lidt længere bane er sværere at forudse, da det i høj grad afhænger af de regler, der bliver vedtaget.

Indtil videre er der ikke mange rederier, der har bestilt skibe, som vil være i stand til at sejle på ammoniak - ud over konventionelt brændstof.

Rederi har fået grønt lys

Blandt dem, der satser på ammoniak, er bl.a. det norske tørlastrederi Viridis Bulk Carriers, som for nylig sikrede sig en principgodkendelse til et nyt ammoniakskib.

Også tørlastoperatøren Ultrabulk sigter efter at have minimum et ammoniak-drevet skib på vandet inden for få år.

Helt konkret barsler selskabet med planer om to skibe, der skal sejle på blå ammoniak i 2026 og 2027, lød det for nylig fra topchefen Hans-Christian Olesen.

”Vi har sikret os ti års forbrug af blå ammoniak, som vi skal bruge i en dedikeret Atlanterhavs-trade, hvor vi har brug for to skibe. Vi er i øjeblikket i samtale med en række værfter om leveringen af disse skibe,” sagde han til ShippingWatch.

MSC undersøger også mulighederne for at bruge grøn metanol og grøn ammoniak i sin flåde, når de alternative brændstoffer bliver tilgængelige.