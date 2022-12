Sverige bliver i 2025 hjemland for Europas største grønne metanolfabrik. Det danske energiselskab Ørsted har således valgt at kigge over sundet for placeringen af sit første kommercielle Power-to-X-anlæg med den endelige investeringsbeslutning på e-metanolprojektet Flagship One i den nordsvenske by Örnsköldsvik. Fra om tre år skal det producere 50.000 grøn metanol årligt.