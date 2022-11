Tyskland laver mangeårig aftale med Qatar om levering af gas

Tyskland har indgået en aftale med Qatar om, at tyskerne årligt skal modtage to millioner ton flydende naturgas fra ørkenstaten.

Det oplyser Qatars energiminister, Saad Sherida al-Kaabi, der også er administrerende direktør i energiselskabet QatarEnergy.

Aftalen træder i kraft i 2026 og skal løbe i mindst 15 år, lyder det.

Med aftalen ønsker Qatar at ”bidrage til indsatsen for at sørge for energisikkerhed i Tyskland og Europa”, siger Qatars energiminister.

Aftalen er offentliggjort, en uge efter at Qatar landede en anden stor energiaftale. QatarEnergy har således indgået en aftale på hele 27 år om at sende fire millioner ton naturgas til Kina hvert år.

Europa er havnet i et energimæssigt dilemma som følge af krigen i Ukraine. Krigen og de mange sanktioner mod Rusland betyder, at energipriserne er steget markant, og at gas er kommet i højere kurs.

Det er blandt årsagerne til, at der eksempelvis bliver indgået aftaler med Qatar, som ellers har været en ildeset partner for vestlige lande.

