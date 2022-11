Semco indgår milliardkontrakt med Total Energies i Nordsøen

Semco og Total Energies holder fast i samarbejdet. I hvert fald har det esbjergensiske serviceselskab netop fået endnu en kontrakt ind ad døren fra olieselskabet, og der er tale om en af de større.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Kontrakten dækker perioden fra november 2022 til oktober 2027. Den vurderes til at have en milliardværdi over hele perioden, skriver mediet.

”Vi er utroligt glade for at styrke vores allerede tætte bånd med Total Energies med underskriften på denne vigtige kontrakt, som vi betragter som en tillidserklæring efter et rigtig godt samarbejde gennem adskillige år. Det er afgørende for Total Energies og den danske befolkning at sikre effektiv drift og stabil energiforsyning fra Nordsøen, og vi stiller det stærkeste hold med en fantastisk erfaring for at levere på opgaven,” siger Anders Benfeldt, der er Vice President i Semco Maritimes olie- og gasdivision.

I en pressemeddelelse oplyser Semco Maritime, at det udvidede samarbejde med Total Energies vil skabe synergi på tværs af projekter og ”sikre smidigere drift og hurtig assistance baseret på tættere arbejdsrelationer og dybere forståelse af de konkrete forhold og behov på hver offshore-installation. De tættere bånd vil bidrage til at sikre effektiv drift og i sidste ende sikre den danske energiforsyning fra Nordsøen med Tyra-projektet som en særdeles vigtig prioritet.”

Kontrakten blev indledt den 1. november 2022, og i meddelelsen fremhæver Semco Maritime, at den sikrer en lang planlægningshorisont, hvilket gør det esbjerggensiske selskab i stand til at ”tiltrække, fastholde og videreudvikle højt kvalificerede onshore- og offshore-arbejdere til denne kontrakt og fremtidige opgaver.”

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

