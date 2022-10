Sydkoreanske værftsarbejdere gør klar til strejke

Værftsarbejdere organiseret under HD Hyundai kan gå på strejke fra onsdag.

De strejkende arbejdere er ansatte på værfterne Hyundai Heavy Industries Co., Hyundai Mipo Dockyard Co. og Hyundai Samho Heavy Industries Co. i Sydkorea. De stemmer i dag, mandag, om hvorvidt der skal strejkes fra på onsdag denne uge.

Strejken skyldes, at der ikke er sket fremskridt i forhandlingerne om en ny overenskomst, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Arbejderne organiseret under HD Hyundai kræver blandt andet kontrakter med en stigning på omkring 99 dollar i basisløn.

Indtil videre er det fælles krav fra ansatte på de tre værfter blevet afvist af arbejdsgiverne med den forklaring, at værfterne arbejder under forskellige forhold og har forskelligt fokus, og at lønnen derfor ikke skal være ens på tværs af enhederne.

