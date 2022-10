Verdensflåden bliver bare ældre og ældre

Usikkerheden om hvilke brændstoffer, man skal satse på fremover, har fået mange skibsredere til at vente med at investere i ny tonnage. Det er i alt fald det, som flere af dem siger, når de skal forklare, hvorfor de ikke køber nye skibe, og hvorfor ordrebogen inden for segmenter som tørlast er historisk lav for tiden.

Og ser man på alderen på verdensflåden, altså gennemsnitsalderen på alle skibe, er der i alt fald noget om, at flåden i dag er væsentlig ældre, end for ti år siden.

En opgørelse fra Clarksons Research viser, at gennemsnitsalderen på verdensflåden er stigende og i dag ligger på 12,2 år, hvor den tilbage i 2013 var på 9,7 år. Og 28 pct. af hele flåden er mere end 15 år gammel. Af de tre hovedsegmenter tank, tørlast og container er det den sidste, containerskibene, der med en alder på godt 14 år er ældst.

Det er dog ikke sådan, at bestillingen af nye skibe er gået i stå, ordrebogen ligger på over 10 pct., og en stigende andel af de skibe, der bestilles, vil være i stand til at sejle på alternative brændstoffer.

Af de ordrer, der er afgivet mellem januar og september i år, var 59 pct i stand til at sejle på alternative brændstoffer, fremgår det af opgørelsen. Det er især LNG, som skibene vil kunne anvende som brændstof. 38 pct. af de skibe, der er bestilt, vil kunne sejle på LNG. Det svarer til 781 skibe.

I dag er næsten fem pct. af de skibe, der sejler på vandet, i stand til at sejle på alternative brændstoffer.

