Forsikringsselskab ser reefer-krav stige med næsten 300 pct efter pandemien

Letfordærvelige varer, især fødevarer, der transporteres i kølecontainere, eller reefers, blev hårdt ramt under pandemien.

Det konkluderer søforsikringsselskabet The Swedish Club, der i en ny rapport ser en stor stigning i antallet af krav, der omhandler reefers.

The Swedish Club har ”identificeret et peak i reefercontainer-krav i pandemiårene som resultat af forstyrrelser i forsyningskæden med et højt antal reefercontainere, der blev forsinkede enten i havn eller under transporten til eller fra havnen via tog eller veje,” skriver selskabet i en meddelelse.

Fra 2021 til 2022 oplevede The Swedish Club en stigning på hele 270 pct. i reefercontainer-krav, hvor 11,4 pct. af alle containerskibene havde et krav relateret til reefer i 2021, mod blot 4,1 pct. i 2020.

”Under pandemien oplevede vi forstyrrelser i forbindelse med de mange regionale nedlukninger - størstedelen af kravene kom fra Kina, men situationen var udbredt,” siger Joakim Engström, Senior Loss Prevention Officer hos The Swedish Club og forfatter til rapporten.

