Bunkersalg i Singapore er dykket tre måneder i træk - men er foran på årsbasis

Shipping må kæmpe om de attraktive medarbejdere. Rederierne trimmer flåderne med kendte redskaber, så de kan overholde CII. Maersks aktieafkast styrtdykker trods rekordindtjening. Containeralliancer er nødvendige for god logistikservice ifølge DB Schenker. Rederiet Norden slipper for straf for falske logbøger.