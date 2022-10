Lodser stemmer ja til ny overenskomst hos Danpilot - men lønkrav blev afvist

Tredje gang er lykkens gang for Danpilot, da et flertal af lodserne har stemt ja til en ny overenskomst i den statslige lodsvirksomhed.

To forsøg på at indgå en ny overenskomst er tidligere blevet nedstemt, men nu har et flertal på 79 pct. af lodsmedlemmerne i fagforeningen Lederne Søfart stemt ja til overenkomsten. Stemmeprocenten var på ca. 85 pct.