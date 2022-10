Ordrebog hos stort kinesisk værft vokser med 22 skibe

Ordrer på 22 nye skibe er trillet ind hos Yangzijiang Shipbuilding, og dermed vokser ordrebogen hos det kinesiske skibsværft til rekordhøje 10,27 mia. dollar, skriver Singapore-avisen The Straits Times.

De 22 nybygningsordrer betyder, at Yangzijiang Shipbuilding indtil videre i år har sikret sig ordrer på at bygge 40 skibe til en samlet værdi af 3,6 mia. dollar. Det er mere end værftets mål for 2022, der lød på ordrer for minimum 2 mia. dollar.