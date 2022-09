Sydkorea vil sælge et af verdens største skibsværfter til konglomerat

Et af verdens største skibsværfter, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) i Sydkorea, kan være ved at skifte hænder.

Højtstående embedsmænd diskuterede mandag mulighederne for at sælge DSME til det sydkoreanske konglomerat Hanwha Group, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

På mødet præsenterede statsbanken Korea Development Bank, der er majoritetsaktionær i DSME, angiveligt sine planer om at sælge aktieposten til Hanwha til en række ministre.

Hanwha Group er landets syvende-største konglomerat og beskæftiger sig blandt andet med teknologier til forsvaret samt medicinalindustrien.

Korea Development Bank blev hovedaktionær i værftsgruppen i 2015, da man indsprøjtede omkring 2,8 mia. dollar i selskabet for at afværge en konkurs.

Fokus på hurtigt salg

Udviklingen kommer blot et par uger efter, at KDB’s formand Kang Seog-hoon gjorde det klart, at banken ville prioritere hastighed i et muligt salg af værftsgruppen.

”I stedet for at bruge mere tid på at forhandle prisen, ser det ud til, at det er bedre at lave et hurtigt salg med fleksibilitet i prisfastsættelsen,” sagde formanden ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) er verdens fjerdestørste skibsbygger målt på ordrebogen.

