Lobbyist kritiserer ICCT for at bruge gamle tal i kritik af LNG som skibsbrændstof

Sea-LNG, der tæller en række shipping-medlemmer, energiselskaber og motorproducenter, er ude med kras kritik af en ny NGO-rapport, der hævder, at det vil kræve årlige tilskud på et tocifret milliardbeløb i euro for at få rederier til at skifte til LNG fra fossile brændstoffer.

Lobbyistorganisationen mener, at den nye LNG-rapport, der er udarbejdet af International Council of Clean Transportation (ICCT) og omtalt i ShippingWatch, drager ”fejlbehæftede” antagelser på baggrund af ”forældede data” i rapporten om LNG og e-LNG.