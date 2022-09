Sydkoreas statsbank vil sætte fart på salg af værftsgruppe

Den sydkoreanske statsbank KDB åbner op for ”fleksibilitet i prisfastsættelse” af værftsgruppen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) for at sætte skub i salget. En privatisering af DSME har været på tegnebrættet i mere end 20 år, skriver medie.