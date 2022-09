Alfa Laval bliver godkendt til test af ammoniak og udvider dansk testcenter

Alfa Lavals testcenter i Aalborg er blevet godkendt til at teste ammoniak som et kommende brændstof til skibsfarten. Tilladelsen betyder samtidig, at det nordjyske center skal udvides.

Anvendelsen af ammoniak stiller nemlig skrappere krav til sikkerheden, og derfor har der ikke været de samme muligheder for at teste og udvikle den teknologi, som skal understøtte implementeringen af brændstoffet i søfarten, lyder det i en pressemeddelelse.