Maersk installerer sensorer for at undgå at skibe "ruller"

Flere af de store containerrederier som Maersk og ONE har tabt hundredvis af containere i havet de seneste par år, og hårdt vejr eller det fænomen, at skibene begynder at ”rulle” i bølgerne, har været mistænkt som en af grundene.

I et forsøg på at fange fænomenet, at et skib ukontrolleret begynder at ”rulle”, har Maersk gennemført et forsøg med at montere sensorer, der kan fange bevægelserne, inden det for alvor går galt.