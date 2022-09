Danske Rederier sætter job-tal på havvindaftalen i Nordsøen

Aftalen om at opføre vindmøller i et hidtil uset omfang i Østersøen, som blev indgået tirsdag på Marienborg denne uge, lagde i sig selv op til lidt af en jobfest.

Mere nøjagtigt vurderede Danske Rederier, at et fuldt udnyttet potentiale på 93 GW for havvind i Østersøen frem mod 2050 kunne ”sikre 530.100 direkte og indirekte årsværk alene i Danmark.” Omregnet til heltidsstillinger kunne planerne dermed føre til mellem 25.000 og 30.000 nye jobs i Danmark i de kommende 28 år.