Zeronorth lancerer platform til optimering af bunkering

For at centralisere planlægning af bunkering har det digitale selskab Zeronorth lanceret en platform, der skal hjælpe rederier med at løse udfordringer med brændstoffer.

Ifølge Zeronorth er hele forsyningskæden af brændstoffer ramt af volatilitet herunder stigende priser, strammere regulering samt et komplekst energilandskab. Formålet med den nye platform, der kommer til at gå under navnet Zeronorth Bunker, skal derfor skabe gennemsigtighed.