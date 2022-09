Stormgeo vil "sætte strøm" til Bunkermetric og leder efter flere tech-opkøb

Stormgeo var på udkig efter en opfindelse, der kunne give tech-virksomhedens platform for vejrprognoser og ruteplanlægning endnu mere fylde.

Hos Bunkermetric kiggede stifter og CEO Christian Plum på, hvad der kunne være næste skridt for hans platform, der hjælper skibe med at planlægge bunkerindkøb for at optimere sejltid og brændstofforbrug.