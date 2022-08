Nationalt partnerskab af stat og industri skal stå bag udbygning af flåden for 40 milliarder

De kommende års udbygning af den danske flåde på op til 40 mia. kr. for at imødegå truslen fra Rusland skal ske i et nationalt partnerskab mellem forsvaret og den maritime industri ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

I lyset af Ruslands militære invasion af Ukraine er der behov for en styrkelse af flåden i de kommende år, og i den forbindelse er det ifølge forsvarsminister Morten Bødskov vigtigt, at Danmark bl.a. er i stand til at forsyne sig selv med militære fartøjer.