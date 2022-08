Morten Bødskov vil bruge særregel for at forsvare maritim industri i milliard-indkøb

Den danske maritime industri har fået noget nær en garanti for, at en meget stor del eller langt hovedparten af Forsvarets investeringer på over 40 mia. kr. i nye skibe frem mod 2050 ender i de danske virksomheder.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) bebuder over for ShippingWatch, at han agter at benytte den såkaldte artikel 346, der undtager visse offentlige opgaver fra at komme i udbud og dermed giver mulighed for at bevare forsvarsindustrielle kompetencer nationalt med henvisning til væsentlige sikkerhedsinteresser.

Det vil han gøre i takt med, at den massive investeringsplan skrider frem og på samme måde, som det allerede er tilfældet med de patruljeskibe, der er under udvikling i konsortiet med Odense Maritime Technology (OMT), Terma og Pensiondanmark.

Skal overbevise EU-Kommissionen

Men den siddende danske forsvarsminister skal hver gang, artikel 346 kommer i spil, overbevise EU-Kommissionen om, at der er tale om væsentlige sikkerhedsinteresser.

De kommende års udbygning af den danske flåde på op til 40 mia. kr. for at imødegå truslen fra Rusland skal ske i et nationalt partnerskab mellem forsvaret og den maritime industri.

Du taler varmt for artikel 346, men du siger også, der kommer masser af udbud. Hvordan skal det forstås?

”Der er er bane, der skal spilles på, og det er selvfølgelig EU’s udbudslovgivning. Det giver sig selv. Men det er også klart, at der med patruljeskibsprojektet er søsat den første del af en erhvervspolitisk strategi fra regeringens side, hvor vi vil gøre, hvad vi kan for at få flest mulige af de her meget store investeringer til Danmark.”

”Det kræver, at vi kan argumentere for, at der er udfordringer med forsyningssikkerheden, og at der er en særlig sikkerhedspolitisk situation. For begge områder har coronakrisen og ikke mindst Putins overgreb på Ukraine vist, at det er udfordringen. Og ser man ind i fremtiden, er alle enige om, at Ukraine-krisen vil tage lang tid. Derfor mener jeg, at det er det rigtige at gøre at arbejde for gode, danske arbejdspladser,” siger Morten Bødskov.

Kan du hver gang argumentere for, at du vil bruge artikel 346?

”346 er en del af udbudsgrundlaget, og hvis man vil benytte sig af den, skal der selvfølgelig argumenteres for det. Og de argumenter, man fører frem, skal jo ikke bare være nogen, der er trukket i en automat. Det er det heller ikke, hvis du ser på patruljeskibsprojektet, som i sig selv er et stort milliardprojekt. Her er der sket en grundig vurdering med hjælp fra Kammeradvokaten, og sådan vil det være fra projekt til projekt.”

Så du vil benytte artikel 346 skridt for skridt?

”Patruljeskibsprojektet er det første, og de næste projekter vil vi selvfølgelig tage stilling til. Regeringens erhvervspolitiske strategi på forsvarsområdet er klart. Det er bl.a. at sørge for tættere samarbejde mellem det offentlige og det private og et tættere samarbejde mellem Forsvaret og uddannelses- og forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv. Det skal vi gøre samtidig med, at vi sikrer, at de her mange penge havner i gode danske arbejdspladser.”

Det er første gang, man tager livtag med den diskussion. Altså, kan man eller kan man ikke, og det har jeg selv været med til at diskutere i rigtig mange år. Morten Bødskov (S), forsvarsminister.

”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at det her bliver afsættet til et nyt maritimt erhvervseventyr.”

Den maritime industri og fagbevægelse har tidligere luftet kritik af, at Danmark er lidt for hellige i forhold til at sikre danske interesser på forsvarsområdet. Er det her et brud med den politik fra regeringens side?

”Min forgænger Trine Bramsen har gjort det helt rigtige. Den lancerede erhvervspolitiske strategi er lige nøjagtig det. Det er første gang, man tager livtag med den diskussion. Altså, kan man eller kan man ikke, og det har jeg selv været med til at diskutere i rigtig mange år som finansordfører. Nu står det helt klart i den strategi, som min forgænger har lanceret, og så går vi efter det. Det første var patruljeskibsprojektet,” siger Morten Bødskov.

Så du kan godt garantere, at en stor del af pengene havner i den danske maritime industri?

”Som politiker er det svært at give garantier. Vi lever i et demokrati, og godt nok er det dejligt at være forsvarsminister, men jeg tvivler på, jeg sidder til 2045. Men ser du på sammensætningen i det her partnerskab, er der en historisk bredde bag. Og der er også bred opbakning i Folketinget, og jeg arbejder for de muligheder, min forgænger har lavet”.

Formanden for partnerskabet, adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen, understreger, at der ikke er nogen tvivl om, at opgaven er så kæmpe stor, at de mange skattekroner skal bruges klogt.

Balancerede konkurrencedygtige vilkår

”Det er klart, at noget af det her handler om forsyningssikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi får en større grad af muligheder for at kunne source de produkter, der skal bruges. Når det er sagt, er det også klart, at vi bliver nødt til i partnerskabet at kigge på, at det ikke bliver et tag-selv-bord for virksomheder, men at det bliver på en måde, som jeg vil kalde balancerede, konkurrencedygtige vilkår,” siger Anne H. Steffensen:

Når det er sagt, er det klart, at vi også bliver nødt til i partnerskabet at kigge på, at det ikke bliver et tag-selv-bord for virksomheder. Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier og formand det nye maritime partnerskab.

”På den ene side handler det om forsyningssikkerhed og noget sikkerhed for, at nogle af de her produkter skal være nogen, vi til enhver tid kan få, så vi kan vedligeholde vores skibe. På den anden side skal vi selvfølgelig også sikre os, at vi ikke risikerer at komme i en situation, hvor prisniveauet er så højt i Danmark, at vi faktisk ikke kan sælge de her produkter. For eksempel til vores allierede. Men det er for tidligt at sige noget om, hvordan det her skal skæres til, når vi kigger mange år frem,” understreger Anne H. Steffensen over for ShippingWatch.

Tror du, Danmark vil være konkurrencedygtig på nybygninger?

”Det har vi ikke tidligere været. Det er også en af de ting, vi skal se på, og man kan sagtens forestille sig, at der kan være mellemvarianter. For det er jo rigtigt, at de fleste af de skibe, der er blevet bygget i Danmark, er der nogle af delleverancerne, for eksempel skrogene, der kommer fra bl.a. Polen. Og her kigger vi ind i lande og leverandører, der er tæt på os, og som vi er i alliance med. Så jeg mener, der er flere varianter.”

Især værfternes og underleverandørernes brancheforening Danske Maritime har i årevis argumenteret for, at arbejdet med Forsvarets skibe skal tilgodese danske interesser. Det samme har Dansk Metal.

”Det har vi argumenteret for i 20 år. Jeg håber virkelig, at vi, som noget nær det sidste land i Europa havde jeg nær sagt, begynder at bruge artikel 346. Jeg synes faktisk, vi i mange år har været lidt naive i Danmark og sagt, at vi bare skal ud på det frie marked, hvorefter andre lande har taget de forsvarsordrer, vi har,” siger Claus Jensen, formand i Dansk Metal.

”Lad os nu bare komme i gang”

Adm. direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, mener ikke, der er grund til bekymring.

”De danske virksomheder, vi taler om her, er vant til international konkurrence. Hovedmarkederne for dem er internationale, og de vil slet ikke kunne klare sig, hvis ikke de er konkurrencedygtige. De er vant til at levere de bedst tænkelige produkter til den bedst tænkelige pris. Men det her er også et udviklingsprojekt, hvor nye teknologier kan testes.”

”Verden i dag har ikke så mange garantier indbygget. Lad os nu bare komme i gang med at få defineret, hvad vi skal, så vi kan få produceret nogle skibe. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi bruger artikel 346, men jeg synes ikke, det er vigtigt, at vi starter med at tale om den. Vi skal gøre os fortjente til at kunne levere det, der skal til,” siger Lars Sandahl Sørensen til ShippingWatch.

Forsvarsminister Morten Bødskov lancerede onsdag det nye partnerskab med repræsentanter fra den maritime og danske industri på Flådestation Korsør og på helikopterdækket af fregatten Peter Willemoes.

