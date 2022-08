Indonesien begrænser eksport af kul - kan øge efterspørgsel efter tørlast

Myndighederne i Indonesien, der er verdens største eksportør af kul, har forbudt 48 miniselskaber at sælge kul til udlandet.

Ifølge landets ministerium for energi og minedrift har i alt 71 mineselskaber forsømt deres pligt til at levere kul til hjemmemarkedet, og det har nu ført til eksportforbud for 48 virksomheder ifølge en opdatering fra Bimco.