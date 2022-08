MPA suspenderer Glencore i to måneder for levering af forurenet bunkerolie

Et af verdens største råvare- og mineselskaber, Glencore, var vidende om, at det i foråret leverede forurenet bunkerolie til skibe i Singapore. Ikke desto mindre fortsatte leverancerne over en periode på 10 dage i slutningen af marts.

Derfor har selskabet fået suspenderet sin bunkerlicens i to måneder, meddeler Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) efter at have fuldført sin efterforskning af forureningssagen, der berørte mindst 81 skibe.