Ugens bedste: Kritik af fragtrater, rekordregnskaber og korneksport fra Ukraine

Granskning af containerindustrien

Først var det OECD, der for et par uger siden kritiserede de favorable konkurrencevilkår, som de store containerrederier kan arbejde under. Så var det kunderne, og for få dage siden er EU-Kommissionen så taget fat på en granskning af industrien. En undersøgelse, man regner med at være færdig med inden nytår.

Foto: Thomas Borberg

EU indleder granskning af containerrater: Forventer resultater inden nytår

Maersk afviser at tilbyde rabatter på fragt til kunderne

Danske virksomheder kræver mere gennemsigtighed på dyrt fragtmarked

Containerrederiernes kunder opfordrer til at ændre konkurrencereglerne





Containerrederier skovler penge ind

Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Det Singapore-baserede containerrederi ONE fremlagde et rekordresultatet for det seneste kvartal. Tyske Hapag-Lloyd lægger op til et rekordresultat for hele året, og der er en forventning om, at Maersk inden offentliggørelsen af regnskabet på onsdag vil opjustere forventnignerne til hele 2022. Til et nyt rekordresultat.





ONE får rekordresultat men peger på stor usikkerhed for containermarkedet

Hapag-Lloyd opjusterer forventningerne til hele 2022





Stor gevinst i logistikselslaberne

Foto: DSV / PR

Det var ugen, hvor de betydningsfulde, europæiske logistikselskaber fremlagde deres halvårsresultater, der mere eller mindre havde den samme overskrift: Kæmpe indtjening som en følge af de høje fragtrater

Jens Bjørn Andersen forventer ”blød afmatning” i resten af 2022

DSV har lukket eller solgt alle aktiviteter i Rusland

DSV opjusterer endnu en gang forventningerne til resultatet for hele 2022

Kuehne+Nagel stormer frem i søfragt trods usikker markedsudvikling

DB Schenker fordobler sit resultat i første halvår – trods færre mængder fragt





Skepsis over Ukraine-aftale

Flere tøtlastrederier og handelshuse er tøvende over for den aftale, der er indgået på FN-niveau om at fragte korn ud af Ukraine. Problemet er helt overordnet de sikkerhedsgarantier, der skal til.

Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Handelshuse er skeptiske over for kornaftale: Ingen garanti for eksport

Danske tørlastrederier tøver trods aftale om korneksport fra Ukraine

Sikkerhedsfirma ser flere faldgruber i ”betydningsfuld” ukrainsk kornaftale





Foto: Safe Bulkers

Store overskud i andet kvartal

Og så er regnskaberne begyndt at trille ind. Fællesnævneren for produkttankrederier, tørlastrederier, men også de store energiselskaber er, at indtjeningen er tordnet i vejret.

Scorpio Tankers vender minus til markant overskud i andet kvartal

Ardmore lander rekordresultat for det seneste kvartal

Martin Fruergaard hæver indtjeningen stort i Pacific Basin

Total Energies tjener milliarder trods stor nedskrivning

Equinor nyder godt af høje oliepriser

Høje olie- og gaspriser løfter Wintershalls resultat markant

Olieindustrien har tjent næsten 3 mia. dollar om dagen i 50 år