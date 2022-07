Ugens bedste historier på ShippingWatch

Toldfrit salg sender indtjeningen op hos DFDS: ”Det går bedre med udviklingen i passagertrafikken, end vi troede”

Selv om DFDS er mødt af hårdere konkurrence på Den Engelske Kanal, holder rederiet sin markedsandel, siger CEO Torben Carlsen, der netop har hævet resultatforventningerne. Toldfrit salg har øget indtjeningen pr. færgepassager.

Toldfrit salg sender indtjeningen op hos DFDS: ”Det går bedre med udviklingen i passagertrafikken, end vi troede”

DFDS hæver forventningerne til hele 2022

DFDS-topchef er usikker på udfald i fransk konkurrencesag

DFDS-topchef kommenterer opkøbsrygter i Tyrkiet





CMA CGM bøjer sig for politisk pres og giver yderligere rabatter til kunder

Foto: PR / CMA CGM

Det franske containerrederi CMA CGM, der i øjeblikket er udsat for et massivt politisk pres med bl.a. forslag om ekstra skat på ”superprofitter”, giver nu yderligere rabat på de høje fragtrater. Samlet svarer rabatterne til en reduktion på 25 pct.

CMA CGM vil bekæmpe forslag om ekstra skat på ”superprofitter”

CMA CGM bøjer sig for politisk pres og giver yderligere rabatter til kunder





Shipping efterlyser svar om CO2-fri fremtid: ”Vi er ikke så gode til at fremstille brændstoffer”

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters/Ritzau Scanpix/REUTERS /

Shippingindustrien er - efter nogen tøven - i gang med den grønne omstilling, men savner mere handlekraft fra stater. ”Regeringer er ikke parate til det endnu, jeg ville ønske, de var, der er brug for, at de indhenter det,” siger Bud Darr, EVP hos MSC.

Shipping efterlyser svar om CO2-fri fremtid: ”Vi er ikke så gode til at fremstille brændstoffer”





Wärtsilä-chef: Dekarbonisering af shipping er et maratonløb

Foto: PR/Wärtsilä/Miltton Oy/Studio Tomi Parkkon

Dekarbonisering af shipping-industrien er ikke en 100-meter. Det er et maratonløb.

Sådan beskriver Roger Holm, der er topchef for Wärtsiläs marine power-division, de udfordringer, der ligger forude for shipping-industrien i dens forsøg på at bevæge sig i retning af en fremtid uden CO2-udledninger.

Wärtsilä-chef: Dekarbonisering af shipping er et maratonløb

Wärtsilä fik flere ordrer i andet kvartal - exit fra Rusland tynger





CEO i Flex LNG om amerikanske investorer i shipping: Markedet må ikke blive for hedt

Foto: Flex LNG

Amerikanske investorer viser igen interesse for shippingmarkedet, og Øystein Kalleklev, der er CEO i FLex LNG, ser flere fordele ved, at amerikanerne igen åbner pengepungen for at investere i sektoren efter en kølig periode.

Flex LNG’s topchef vil dog foretrække, at amerikanernes tilbagevenden ikke fører til, at markedet bliver for ”ophedet”.

CEO i Flex LNG om amerikanske investorer i shipping: Markedet må ikke blive for hedt

Amerikanske investorer er vendt tilbage til shippingsektoren





