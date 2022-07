Vestas vil søsætte brintskib

Vestas vil være nuludleder af CO2 i 2030, og derfor kigger den danske mølleproducent også på at finde grønne løsninger flere steder i forretningen.

Derfor har Vestas sat gang i et samarbejde med Windcat Workboats, hvor de to gennem et pilotprogram skal undersøge, hvorvidt et brintdrevet besætningsskib kan sænke udledningerne fra havserviceaktiviteter.