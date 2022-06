G&O Maritime Group køber leverandør

G&O Maritime Group har opkøbt leverandøren Hans Jensen Lubricators for bl.a. at øge sin omsætning, udbygge sin ”grønne profil” og styrke sin internationale tilstedeværelse.

Det skriver G&O Maritime Group i en meddelelse om overtagelsen af den 105 år gamle nordjyske familievirksomhed, der betegnes som verdens førende leverandør af avancerede cylindersmøresystemer til totakts-skibsmotorer.