Henrik Sørensen om salg af livsværket: "Et selskab af en vis alder kan du ikke eje evigt"

Trods et stort og længe ventet salg fortsætter Henrik Sørensen i spidsen for livsværket Desmi. I et interview med ShippingWatch fortæller den nordjyske ejer mere om beslutningen om at sælge majoritetsandel og næste skridt for pumpeproducenten.